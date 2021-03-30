Bolu'da kaza sayılarında yüzde 30 düşüş yaşandı - Son Dakika

Bolu'da kaza sayılarında yüzde 30 düşüş yaşandı

Bolu Valisi Ahmet Ümit:

"Yapılan çalışmalar meyvesini veriyor"

BOLU - Bolu'da, "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" etkinliğinde konuşan Vali Ahmet Ümit, "2020 ile 2021 yılının ilk 3 ay karşılaştırmalarında kazalarda yüzde 30 düşüş yaşandı" dedi.

Bolu'da, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar gereği "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında kent merkezindeki yaya geçitlerine yaya önceliğini belirte kırmızı çizgiler çizildi.

Etkinlikte konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, trafikle ilgili alınan kararların süreç içerisinde meyvesini verdiğini ve kazalarda düşüşler yaşandığını belirterek, "Bu süreç içerisinde çalışmalarımız meyvesini verdi. 2020 yılı ilk 3 ayı ile 2021 yılı ilk 3 ayını karşılaştırdığımızda hem kazalarda hem de yaralanmalarda yüzde 30 civarında düşüşler var. 2020 yılında ilk 3 ayda 15 tane yayamız yaralanmışken 2021 yılında ilk 3 ayda 7 yayamızın yaralandığını görüyoruz. Ölümlü kazamız yok. 2020 yılında 104 tane kaza olurken, bu sene ilk 3 ay içerisinde 80 kaza meydana geldi. Bu D100, D750, Otoyolu ve diğer tüm karayollarımız dahil olmak üzere yapılan tespitlerdir. İlimiz içerisindeki normal kazalar çok daha az. Bütün bunların arkasında görüyoruz ki yapılan çalışmalar meyvesini verdi. Her geçen gün biraz daha iyiye doğru gidiyoruz" diye konuştu.