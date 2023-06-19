Bolu'da Kaza: Sürücü Hurdaya Dönen Otomobilden Çıkarak Kaçtı - Son Dakika
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Bolu'da Kaza: Sürücü Hurdaya Dönen Otomobilden Çıkarak Kaçtı

20.06.2023 00:25

Bolu'da D-100 karayolunun yan yoluna giren ve sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Hurdaya dönen araçtan çıkan sürücü, aracın ön camını kırarak olay yerinden kaçtı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün başka bir araçla olay yerinden ayrıldığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolunun Ankara istikametinde Adliye Sarayı mevkiinde meydana geldi. D-100 karayolunda seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 DY 017 plakalı otomobil, yan yola girerek sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kontrolden çıkan otomobil trafik işaret levhalarına çarparak ilerledi, 30 metre ileride ise takla attı. Hurdaya dönen araç içerisinden çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

İNCELEME BAŞLATTI

Sürücünün alkollü olduğu ve başka bir aracın olay yerine gelerek sürücüyü aldığı iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yan yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde olmamasından kaynaklı, merkeze dönüş yaparken, itfaiye ekipleri ise yan yatan aracın elektrik bağlantısını söktü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı
Kaynak: İHA
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Bolu, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Bolu'da Kaza: Sürücü Hurdaya Dönen Otomobilden Çıkarak Kaçtı - Son Dakika


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