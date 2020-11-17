Bolu'da kazada ağır yaralan sürücü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Bolu'da kazada ağır yaralan sürücü hastanede hayatını kaybetti
17.11.2020 12:17
Bolu'da, D-100 kara yolu üzerinde seyir halindeyken köprüden düşen 2 otomobilde bulunan 3 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören otomobil sürücüsü Hüseyin Sarıkaya hayatını kaybetti.
Bolu'da, D-100 kara yolu üzerinde seyir halindeyken köprüden düşen 2 otomobilde bulunan 3 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören otomobil sürücüsü Hüseyin Sarıkaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Hüseyin Sarıkaya idaresindeki 35 AS 538 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Metehan Özçelik yönetimindeki 14 DM 755 plakalı otomobil, 4 metre yükseklikteki Kuruçay Köprüsü'nden alt yola düştüğü kazada ağır yaralı olarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alınan otomobil sürücü iki çocuk babası olan Hüseyin Sarıkaya kurtarılamadı.
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