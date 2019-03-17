Son Dakika Haberleri: Bolu'da Kazalar Mobese Kamerasında

Bolu'da Kazalar Mobese Kamerasında

17 dakika önce

Bolu'da kazalar mobese kamerasındaBolu'da, son 3 ayda yaşanan trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Bolu'da kazalar mobese kamerasında

Bolu'da, son 3 ayda yaşanan trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Bolu Emniyet Emniyet Müdürlüğü'ne ait kentin çeşitli noktalarında bulunan hareketli ve sabit mobese kameralarına son 3 ayda farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan görüntülerde, kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu yaşandığı gözler önüne serildi. Görüntülerde, D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde kırmızı ışık ihlali yapan bir midibüsün başka bir minibüse çarpması, D-100 Karayolu Dağkent ve Tugay Kavşakları mevkilerinde kırmızı ışıkta duran araçlara başka araçların çarpması sonucu meydana gelen kazalar, D-100 Karayolu Çaydurt mevkii ve Karaçayır Mahallesi'nde kavşağa kontrolsüz giren araçların çarpışması yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:55 Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Bolu, Güncel
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