Bolu'da kediye çarparak öldüren sürücüye 2 bin lira ceza - Son Dakika

Bolu'da aracıyla seyir halindeyken bir kediye çarparak ölümüne sebep olan sürücüye, Bolu Belediyesi tarafından 2 bin lira para cezası kesildi.



Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler mahallesi Bahar Sokak üzerinde aracıyla seyir halinde olan İ.U., bir kediye çarptıktan sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı. İ.U.'nun kediye çarptığını gören vatandaşlar durumu Bolu Belediyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen veteriner ekipleri İ.U.'nun çarptığı kedinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı gören vatandaşların İ.U.'ya ait otomobilin plakasını söylemesi üzerine belediye yetkilileri şahsa ulaştı. Ekipler, kediye çarptıktan sonra hızla kaçan sürücü İ.U.'ya Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda 2 bin lira para cezası kesti.



"Can dostlarımıza yönelik hiçbir eylem cezasız kalmayacaktır"



Konuya ilişkin Bolu Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bolu Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızı korumak ve kollamak bizim en önemli görev ve sorumluğumuzdur. Bizlere emanet olan can dostlarımıza zarar vermeye yönelik yapılan hiçbir eylem cezasız kalmamıştır ve kalmayacaktır" ifadelerine yer verildi. - BOLU