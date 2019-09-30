Bolu'da, keklerin içine gizledikleri 225 gram uyuşturucu ile yakalandılar

Bolu'da, polis ekiplerinin bir otomobile yaptığı operasyonda keklerin içine gizledikleri 225 gram uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, D-100 Karayolu üzerinde kurdukları uygulama noktasında, uyuşturucu madde taşındığı iddia edilen otomobili durdurdu. Otomobilin değişik yerlerine gizlenmiş çok sayıda kek olduğunu gören ekipler, narkotik köpeği ile araçta detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda, keklerin içerisine gizlenmiş halde 200 gram metanfetamin, 25 gram bonzai, 7 adet metanfetamin içiminde kullanılan cam aparat ve 1 mermi ele geçirildi.



Otomobilin sürücüsü A.Ü (23) ile araçta bulunan M.Ö. (24) ve N.T. (43) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU