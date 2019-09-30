Son Dakika Haberleri: Bolu'da, keklerin içine gizledikleri 225 gram uyuşturucu ile yakalandılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bolu'da, keklerin içine gizledikleri 225 gram uyuşturucu ile yakalandılar

37 dakika önce

Bolu'da, polis ekiplerinin bir otomobile yaptığı operasyonda keklerin içine gizledikleri 225 gram uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, keklerin içine gizledikleri 225 gram uyuşturucu ile yakalandılar, System.String[]

Bolu'da, polis ekiplerinin bir otomobile yaptığı operasyonda keklerin içine gizledikleri 225 gram uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, D-100 Karayolu üzerinde kurdukları uygulama noktasında, uyuşturucu madde taşındığı iddia edilen otomobili durdurdu. Otomobilin değişik yerlerine gizlenmiş çok sayıda kek olduğunu gören ekipler, narkotik köpeği ile araçta detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda, keklerin içerisine gizlenmiş halde 200 gram metanfetamin, 25 gram bonzai, 7 adet metanfetamin içiminde kullanılan cam aparat ve 1 mermi ele geçirildi.


Otomobilin sürücüsü A.Ü (23) ile araçta bulunan M.Ö. (24) ve N.T. (43) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Polis, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Örümcek Adam gibi evlere tırmanan hırsızlar kamerada
Uyuşturucu sanığı: Bahçeye mısır ektim esrar çıktı Libya arasında 7 saat süren rehine operasyonu Fuhuştan gözaltına alınan kadının paylaştığı videolar şaşkına uğrattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:35:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da, keklerin içine gizledikleri 225 gram uyuşturucu ile yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]