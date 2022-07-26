Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

26.07.2022 00:13
Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Bolu'da, bahçesinde bulunan köpekler uyuşturularak evine girilen kişi ölü bulundu.

Bolu'da, bahçesinde bulunan köpekler uyuşturularak evine girilen kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kasaplar Mahallesi Aşağı Mahalle sokak üzerinde bulunan bahçeli evde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Ahmet Gürbüz'ün evinden çıkmadığını fark eden yakınları ve mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin önüne gelen ekipler bahçe içinde Ahmet Gürbüz'ün beslediği belirtilen çok sayıda köpek olduğunu gördü.

Bunun üzerine olay yerine Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri çağırıldı

Ekipler, bahçede bulunan yaklaşık 6 köpekten 3'ünü uyuşturucu iğne ile uyuturken 3 köpek bahçeden kaçtı.

Köpeklerin uyuşturulmasının ardından eve girebilen ekipler Ahmet Gürbüz'ü evde yatar vaziyette buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede hayatını kaybettiği tespit edilen Gürbüz'ün cenazesi olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına götürüldü.

Öte yandan uyuşturulan köpekler, ekiplerin çalışma yaptığı esnada ayılmaları riskine karşın Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Ahmet Gürbüz, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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