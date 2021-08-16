Kendisini döven kişiyi av tüfeğiyle yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika

Bolu'nun Seben ilçesinde kendisini döven kişiyi av tüfeğiyle ağır yaraladığı öne sürülen şüpheli, akrabasının evinde gözaltına alındı.

İddiaya göre, gece saatlerinde İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir kafenin önünde alkollü S.Ö. (35) ile S.Ç. (36) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö. tarafından darbedilen S.Ç, olayın ardından evinden av tüfeğini alarak geri geldi. S.Ö'ye iki el ateş eden S.Ç, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Karın bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan S.Ö, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi il merkezindeki akrabasının evinde saklanırken yakaladı.

S.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.