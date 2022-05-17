Son dakika haberi... Kereste fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bolu'da kereste fabrikasının mutfak bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Seyit Mahallesi'nde Mustafa K'ye ait kereste fabrikasının mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanları, yangın tüpleriyle alevleri söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle mutfak bölümünde hasar oluştu.