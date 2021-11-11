Bolu'da kesinleşmiş hapis cezası olan baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika

Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan baba ve oğlu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan baba O.K. ve oğlu S.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Fiziki takibin ardından ekipler, baba ve oğlunun kullandığı aracı Sağlık Mahallesi yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca bulundu.
Muayenesi olmadığı belirlenen araç ise otoparka çekildi.
O.K. ve S.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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