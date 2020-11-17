Bolu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bolu'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yedigöller'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda kesim yapan Rasim Seyit'in (55) üzerine kesim yaptığı ağaç devrildi.
Seyit'in üzerine ağacın devrildiğini görenler, 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Seyit'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
- Kaynak: AA
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