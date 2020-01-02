Bolu'da, kimlik kontrolünde yakalanan DHKPC'li kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, kimlik kontrolünde yakalanan DHKPC'li kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bolu'da, kimlik kontrolünde yakalanan DHKPC'li kadın adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Bolu'da, jandarma ekiplerinin TEM Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde yaptıkları kimlik kontrolünde yakalanan terör örgütü DHKPC üyesi kadın adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, kimlik kontrolünde yakalanan DHKPC'li kadın adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bolu'da, jandarma ekiplerinin TEM Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde yaptıkları kimlik kontrolünde yakalanan terör örgütü DHKPC üyesi kadın adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolü yaptı. Alışveriş merkezinde hareketlerinden şüphelenilen Z.G.K. isimli kadın üzerinde yapılan kimlik kontrolünde, şahsın terör örgütü DHKPC propagandası yapmaktan arandığı tespit edildi.


Ekipler tarafından gözaltına alınan Z.G.K., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli kadın, adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarıldığı sırada slogan atan Z.G.K.'nin ağzı jandarma ekipleri tarafından güçlükle kapatıldı. - BOLU

TEM Otoyolu, Jandarma, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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