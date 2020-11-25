Bolu'da kırmızı ışıkta geçen kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bolu'da kırmızı ışıkta geçen kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı

Bolu D-100 karayolunda kırmızı ışıkta geçen kamyonetin kavşaktan dönen tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu D-100 karayolunda kırmızı ışıkta geçen kamyonetin kavşaktan dönen tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikametine seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçen 78 BS 564 plakalı kamyonet, İzzet Baysal Sanayi Sitesi'ne girmek için kavşaktan dönen 41 HP 440 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, ışıklarda bekleyen 14 GF 014 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada, kamyonette bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Kaza anı İzzet Baysal Sanayi Sitesi'nin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ışıklarda bekleyen tırın sanayi sitesine girmek için hareket ettiği sırada kırmızı ışıkta geçen kamyonetin hızla tıra çarpması ve savrulan tırın başka bir araca çarparak durması yer aldı. - BOLU

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