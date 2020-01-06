Bolu'da kış günü erik ağacı çiçek açtı - Son Dakika
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Bolu'da kış günü erik ağacı çiçek açtı

6 saat önce

Bolu'da kış günü erik ağacı çiçek açtıBolu kent merkezinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle, Nadir Okur'a ait evin bahçesindeki erik ağacı çiçek açtı.

Bolu'da kış günü erik ağacı çiçek açtı

Bolu kent merkezinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle, Nadir Okur'a ait evin bahçesindeki erik ağacı çiçek açtı.

Bolu'da özel bir firmada yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan ve uzun yıllar Boluspor'da yöneticilik yapan Nadi Okur, Borazanlar Mahallesindeki evinin bahçesini düzenlemek için bahçeye çıktı. Okur, bahçesinde bulunan erik ağacının çiçek açtığını gördü. Ağacın dallarında birkaç adet çiçek gören Nadi Okur, durumdan heyecan duyarak sosyal medyadan paylaştı.

Nadi Okur, ağacın çiçek açmasının Bolu'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olmasıyla alakalı olabileceğini düşündüğünü söyleyerek, Hafta sonu bahçemi düzenlemek için bahçeme indiğimde baktım ki erik ağacı çiçek açmış. İnsan görünce şaşırıyor. Ben de bunu fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşmıştım. Birçok arkadaşım telefon etti. Daha önceki yıllarda olmamıştı. Bu ağaç 15 senelik bir ağaç. İlk defa görüyorum. Bu ayda çiçek açan bir ağacı Bolu'da ilk kez gördüm. Havalar normalin üzerinde sıcaklıkta gitti. Bu mevsimde normalde burada kar olması lazım. Henüz kar düşmedi Bolu'ya. Ağaç da biraz evin gölgesinde kalıyor, onun da etkisi olabilir. Ama normal değil diye düşünüyorum, şaşırdım dedi.

Bolu'da kış günü erik ağacı çiçek açtı

Boluspor, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:34 Kaynak: DHA
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