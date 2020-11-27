Bolu'da kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bolu'da kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı yapıldı

27.11.2020 17:05
Bolu'da kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı yapıldı, System.String[]

Bolu'da, 2020-2021 kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında yapıldı.

Bolu'da, 2020-2021 kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında yapıldı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Vali Ahmet Ümit'in başkanlığında düzenlenen toplantıya, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Karayolları ile diğer kurumların ve sivil toplum örgütlerinin yetkilileri katıldı.

Toplantıda, trafik şubelerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Uçkan Dirisu tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün kış mevsiminde alınacak tedbirlerle ilgili ana konuları kapsayan sunum gerçekleştirildi.

Ayrıca, Karayolları 41. - 42. - 43. Şube Şefleri ile Bolu Dağı, Çaydurt ve Cankurtaran Otoyol İşletme Şefleri kış tedbirleri ile ilgili olarak kendi sorumluluk alanlarında alınan önlemler, yapılan hazırlıklar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Vali Ümit, toplantıda yaptığı konuşmada, Bolu'nun İstanbul- Ankara arasında çok önemli bir geçiş noktası üzerinde olduğunu belirterek, "Kış mevsiminin en yoğun geçtiği güzergahlardan birisinde bulunuyoruz. Burada, hep birlikte ilimizden geçen vatandaşlarımızın memleketlerine, evine ve sevdiklerine sağ salim varabilmesi için sorumluluklara sahibiz. Bu sorumluluklarımızda biz ne kadar hassas, duyarlı ve gayretli olursak insanlarımız o kadar rahat edecektir. Kışın oluşabilecek olumsuz şartlardan vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamadan gidecekleri yerlere sağlıklı bir şekilde ulaşmaları için gerekli tedbirleri alacağız ve sonrasında da uygulamaya koyacağız." şeklinde konuştu.

Kış mevsiminin başladığını ve trafikte yaşanması muhtemel aksaklıklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Ümit, "Bolu deyince kış, Bolu dağı deyince de trafik zorlukları akla geliyor. Bize düşen, sorumluluklarımızı gece gündüz demeden 24 saat esasına göre her koşulda ve durumda öncelikle beynimize nakşetmemiz, sonra da pratiğe dökecek yol ve yöntemleri düşünmemiz, müteakiben alınan tedbirleri tam olarak uygulamaya başlamamızdır." dedi.

Ümit, kış mevsiminde trafik güvenliğinin olumsuz etkilenmesini önlemek, meydana gelebilecek kaza ve olaylara en seri şekilde müdahale etmek ve trafiğin kesintiye uğramasını önlemeyi amaçladıklarını söyleyerek, "Genelin menfaati için bazen özel fedakarlıklar yapılması gerekebilir. Tehlikenin seviyesine göre zor kış şartlarında kar lastiği olmayan özel araçların da trafiğe çıkması kısıtlanabilir. Hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atmamak için özel araçlarda da kış lastiği kullanılmalıdır." ifadesini kullandı.

Ticaret, Komando, Piyade, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı yapıldı - Son Dakika


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