AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu'da bin 907 firmada çalışan 20 bin 35 çalışan "Kısa Çalışma Ödeneği"nden faydalanacağını söyledi.

Doğanay, yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma Ödeneği"nin işsizlik sigortası fonu kapsamında sağlanan bir imkan olduğunu, işverenlerin mevcut istihdamı korumak amacıyla "Kısa Çalışma Ödeneği" uygulamasına elektronik ortamdan müracaat ederek yararlanabileceğini belirtti.

Pandemi ile mücadelede Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında bu sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak 17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Doğanay, "Bu kanun ile salgın sebebiyle ülkemiz ekonomisi ve istihdam piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerin hafifletilmesi sağlandı. Bolu'da bin 907 firmada çalışan 20 bin 35 çalışan kardeşimiz bundan faydalanacak. Ödemeler 5 Mayıs 2020 itibarıyla başlayacak." dedi.

Doğanay,açıklamasında, Bolu'da toplam sigortalı sayısının 60 bin civarında olduğu vurgulayarak, "Sağlanan bu desteğin ne denli büyük olduğu daha net anlaşılacaktır. İşe devam eden büyük fabrikalarımız, Organize Sanayi Bölgelerimizdeki hemen hemen tüm işletmeleri bunun dışında tutarsak, hükümetimiz Bolu'ya istihdamın sürmesi için ciddi destek vermiştir." ifadelerini kullandı.