Bolu'da kısıtlama öncesi halk pazarlarının tamamı açılacak
28.04.2021 15:55
Bolu'da tam kapanmanın başlayacağı 29 Nisan tarihinde halk pazarlarının tamamının açık olacağı açıklandı.
Bolu'da tam kapanmanın başlayacağı 29 Nisan tarihinde halk pazarlarının tamamının açık olacağı açıklandı.
Bolu'da, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yarın başlayacak olan ve Ramazan Bayramı boyunca da devam edecek tam kapanma öncesinde vatandaşların alışveriş yapabilmesi için halk pazarları kurulacak. Yarın sabah saatlerinden itibaren kent merkezinin pek çok yerinde ve ilçelerde açılacak olan açık halk pazarları yasakların başladığı saate kadar vatandaşlara hizmet verecek.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yoğunluk yaşanmasının beklendiği halk pazarlarında denetim ve uyarılarda bulunacak. - BOLU
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