Bolu'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

27.11.2022 14:06
Bolu'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

Bolu'da kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Bolu'da kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Alpagut Bey Mahallesi Zerdali Sokak'ta Umutcan İlter (25), kız arkadaşı Sevcan Dönmezer (24) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından İlter, yanındaki tabancayla Dönmezer'e ateş etti.

İlter, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan ağır yaralı İlter ve Dönmezer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Bolu'daki arıcılara 69 ton şeker desteği sağlandı Bolu'daki arıcılara 69 ton şeker desteği sağlandı Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:12 Sahte doktorun ifadesinden akılalmaz detaylar! Hastaneye nasıl sızdığı ortaya çıktı
13:40 Masada birbirinden önemli konular var! Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak
13:17 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Motorine indirim geliyor
12:43 Türkiye'den Gürcistan'a iPhone turizmi! 15 bin liraya kadar kar edilebiliyor
12:30 Kuaför ve güzellik uzmanlığı dahil 16 mesleğe belge şartı! Yeni yıldan itibaren çalışamayacaklar
12:20 Kazmasını taşa vuran Türk defineci eski uygarlıklar tarafından saklanan altınları buldu
11:45 Düğün salonunda şaşırtan görüntü! Gelin ve damada takı yerine balık taktı
11:00 Lüks araçta akılalmaz uyuşturucu düzeneği! Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü
10:59 İstanbul'da demir sopalı vale dehşeti! 5 arkadaşı öldüresiye dövdüler
09:02 Ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin okula giden çocuğa saldırdığı anlar kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2022 14:25:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement