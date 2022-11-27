Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan ağır yaralı İlter ve Dönmezer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Alpagut Bey Mahallesi Zerdali Sokak'ta Umutcan İlter (25), kız arkadaşı Sevcan Dönmezer (24) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

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