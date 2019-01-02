Bolu'da Kız Meselesinden Çıkan Kavgaya 3 Gözaltı
1 saat önce
Bolu'da kız meselesinden çıkan kavgaya 3 gözaltıBOLU - Bolu'da kız meselesi yüzünden aralarında sorun olan gençlerin karıştığı kavgada 1 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.
Bolu
'da kız meselesinden çıkan kavgaya 3 gözaltı
BOLU - Bolu'da kız meselesi yüzünden aralarında sorun olan gençlerin karıştığı kavgada 1 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde İzzet Baysal
Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden kız meselesi yüzünden husumet bulunan C.A.A. ile F.Ü. (18)'nün cadde üzerinde karşılaşmasıyla tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle birlikte C.A.A. ve yanında bulunan arkadaşları İ.E.ile E.S.B.(20), F.Ü.'yü darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çıkan kavgayı büyümeden önledi. Kavgada yaralanan F.Ü., olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak polis ekiplerine teslim edildi. F.Ü., kavgaya karıştığını duyarak olay yerine gelen babasına "Baba hiçbirinin yanına koyma" diye bağırdı.
Olaya karışan C.A.A. İ.E. ve E.S.B., gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:48 Kaynak: İHA
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