Araç ve gereçlerin kullanılması konusunda bilgi sahibi olan Kızılay gönüllüleri, daha sonra çadır kurmayı öğrendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ( AFAD ) Civril Mahallesi'nde bulunan deposunda gerçekleşen eğitimde, deprem, sel, trafik kazası, göçük, kayıp gibi olaylarda kullanılan araç gereçler ile AFAD'ın kullandığı cihazlar tanıtıldı.

Kaynak: AA

Kızılay, Tragger, Deprem, AFAD, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.