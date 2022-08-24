Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi - Son Dakika
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Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi

24.08.2022 10:00

Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençler, olası afet durumlarında nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençler, olası afet durumlarında nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Deprem, sel, taşkın, heyelan, yangın gibi olaylarda insanların yanında olan Kızılayın gönüllü gençlerine afet bilinci eğitimi veriliyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) Civril Mahallesi'nde bulunan deposunda gerçekleşen eğitimde, deprem, sel, trafik kazası, göçük, kayıp gibi olaylarda kullanılan araç gereçler ile AFAD'ın kullandığı cihazlar tanıtıldı.

Araç ve gereçlerin kullanılması konusunda bilgi sahibi olan Kızılay gönüllüleri, daha sonra çadır kurmayı öğrendi.

Ardından yangın söndürme eğitimi alan gönüllüler, insani yardım ve psikososyal destek konularında da bilgilendirilerek eğitimlerini tamamlayacak.

YORUMLAR
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Antalya'da deprem! Kandilli ile AFAD, depremin şiddetini farklı ölçtü Antalya'da deprem! Kandilli ile AFAD, depremin şiddetini farklı ölçtü Antalya açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi - Son Dakika
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