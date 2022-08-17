İhaleye talipli çıkmayınca tarihi hamamın restorasyonu yarım kaldı

BOLU'da Kızılay'ın 2020'de çalışmalarına başladığı, Osmanlı dönemine ait Kızılay Hamamı'nın restorasyonu, maliyet artışı nedeniyle tamamlanamadı. Atıl kalan hamam için yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıktıklarını söyleyen Kızılay Şube Başkanı Muhsin Kınacı, talipli olmadığı için restorasyonun yarım kaldığını açıkladı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki tarihi Kızılay Hamamı'nın restorasyonuna, Kızılay Bolu Şubesi tarafından Anıtlar Kurulu'ndan alınan izinler sonrası 2020 yılında başlandı. Sonradan yapılan eklentiler yıkılarak, tarihi hamam orijinal haline getirildi. Böylece Osmanlı döneminden kalan hamamın güzelliği de ortaya çıktı. Hamamın etrafında Müze Müdürlüğü tarafından kazı çalışmaları yapılarak tarihi eser kalıntısı olup olmadığı kontrol edildi. Alanda bazı eski kemer ve benzeri yapılar da ortaya çıktı. Yaklaşık 1 yıl sürmesi planlanan restorasyon çalışmaları, maliyet artışı nedeniyle tamamlanamadı. Yap-işlet-devret modeliyle 2 kez ihaleye çıkılan projeye katılım olmadı. Restorasyon sonrası havuz, sauna, fitness ve bakım salonlarıyla kafe bulunması hedeflenen proje yarım kaldı. İskeleleri içinde bırakılan tarihi hamam atıl kaldı.

ASLINA UYGUN RESTORASYONKızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, "Tarihi Kızılay Hamamı'nda, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayının ardından 2020 yılında restorasyon başlatılmış, titizlikle süren çalışmalar sırasında hamamın orijinal duvar kemerlerine rastlanılmıştır. Konunun kurula aktarılmasının ardından restorasyon çalışmaları durdurulmuş, yeni proje hazırlanması zorunluluğu oluşmuştur. Özellikle tarihi yapıların aslına uygun restore edilmesi konusundaki hassasiyetler Kızılay tarafından projenin hayata geçirilmesi noktasında titizlikle takip edilmiş, restorasyon kaynaklı herhangi bir sorun oluşmamasına önem verilmiştir. Bu doğrultuda yeni rastlanan tarihi kalıntıları da içine alan yeni bir projelendirme yapılmış, projenin Koruma Kurulu onayına sunulmasıyla restorasyon süreci tekrar başlatılmıştır" diye konuştu.'SAHİPSİZ BIRAKILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'Şube Başkanı Kınacı, yap-işlet-devret modeliyle projenin 2 kez ihaleye çıktığını ancak katılım olmadığını belirterek, "Kızılay Genel Merkezi tarafından açılan 2 ihaleye pandemi koşulları nedeniyle katılım olmamıştır. Tarihi hamamın korunması noktasında da kemerden içeri kimsenin girmemesi için demir kapı yerleştirilmiş, çevrede de koruyucu tedbirler alınmıştır. Daha sonraki süreçte kimliği belirsiz kişiler tarafından Kızılay'ın önlem amaçlı koyduğu demir kapının çalındığı tespit edilmiştir. Durumdan haberdar olunmasının ardından ihale süreci tamamlanıp çalışmalar başlayana kadar yapının zarar görmemesi için gerekli tedbirler her zaman olduğu gibi alınmıştır. Tarihi hamam kalıntılarının Kızılay tarafından sahipsiz bırakılması kesinlikle söz konusu değildir. Restorasyona yönelik şartnamede Kızılay Genel Merkezi tarafından güncellemeye gidilerek yeni açılacak ihale bir an önce sonuçlandırılacaktır. Akabinde de çalışmalara ivedi şekilde başlanılacaktır" dedi.