Bolu'da "Kobra Yılanı Zehri" Operasyonu
1 saat önce
Bolu'da bir eve düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 560 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.
Bolu
'da bir eve düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 560 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kaçak yollarla ülkeye kobra yılanı zehri sokulduğu bilgisi alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi
'nde bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 560 tüp kobra yılanı zehri bulundu.
Olayla ilgili şüpheli Y.A, ortak çalışma gerçekleştirilen İstanbul
Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:16 Kaynak: AA
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