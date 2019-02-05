Son Dakika Haberleri: Bolu'da "Kobra Yılanı Zehri" Operasyonu

Bolu'da "Kobra Yılanı Zehri" Operasyonu

1 saat önce

Bolu'da bir eve düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 560 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Bolu'da
Bolu'da bir eve düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 560 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kaçak yollarla ülkeye kobra yılanı zehri sokulduğu bilgisi alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 560 tüp kobra yılanı zehri bulundu.

Olayla ilgili şüpheli Y.A, ortak çalışma gerçekleştirilen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:16 Kaynak: AA

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