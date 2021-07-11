Bolu'da komşusunu öldüren, eşini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde çıkan kavgada, komşusunu tabancayla öldürdüğü, eşini yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Dün yaşanan silahlı kavgada komşusu Nazım O'yu öldürdüğü, eşi Ziyaver O'yu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan T.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ziyaver O'nun hastanedeki tedavisi sürerken, eşinin cenazesi, Gökören köyünde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA
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