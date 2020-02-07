Bolu'da, komşusunu öldüren sanığa 15 yıl 5 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, komşusunu öldüren sanığa 15 yıl 5 ay hapis cezası - Son Dakika

Bolu'da, komşusunu öldüren sanığa 15 yıl 5 ay hapis cezası

7 saat önce

Bolu'da, tartıştığı komşusunun kafasına sopayla vurup ölümüne sebep olan Mehmet Kahraman, "Kasten Öldürmek" ve "Silahla Tehdit" suçlarından 15 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'da, komşusunu öldüren sanığa 15 yıl 5 ay hapis cezası, System.String[]

Bolu'da, tartıştığı komşusunun kafasına sopayla vurup ölümüne sebep olan Mehmet Kahraman, "Kasten Öldürmek" ve "Silahla Tehdit" suçlarından 15 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Olay, 16 Nisan Salı günü saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Topardıç köyünde meydana geldi. Köpeğinin, komşusuna ait olan köpekle kavga ettiğini gören Fahrettin Çetin (63), hayvanları ayırmak için gittiği sırada komşusuyla arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ailesinin, Fahrettin Çetin ile kavga ettiğini gören Mehmet Kahraman (32), sopayla Çetin'in kafasına vurdu. Kanlar içerisinde yerde kalan 63 yaşındaki Çetin, kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde 13 gün sonunda hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı Mehmet Kahraman ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kahraman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cumhuriyet Savcısı, sanık Mehmet Kahraman'ın "Kasten Öldürme" suçunu işlediğini belirterek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ayrıca olay yerinde maktulün ailesine karşı "Silahla Tehdit" suçunu işlediğini de ifade eden Cumhuriyet Savcısı, sanığın bu suçtan da 2 yıl ile 6 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.


"Mağdurun ailesinden özür dilerim"


Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Kahraman hakim karşısına çıktı. Kahraman savunmasında, "Böyle bir konu ile yüce mahkemeye çıkmak istemezdim. Pişmanım. Mağdurun ailesinden özür dilerim" dedi.


Mahkeme heyeti, sanık Kahraman'ın sözlerinin ardından kararını açıkladı. Mehmet Kahraman, "Kasten Adam Öldürmek" suçundan 13 yıl 4 ay, "Silahlı Tehdit Etme" suçundan 2 yıl 1 ay toplamda 15 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. - BOLU

Mehmet Kahraman, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:13 Kaynak: İHA
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