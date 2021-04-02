Okul yolunda sokak köpeğinin saldırdığı çocuk yaralandı

Bolu'da okula gitmek için evinden çıktığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Bolu'da okula gitmek için evinden çıktığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Olay, Kılıçaslan Mahallesi Özgecan Aslan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan A.A. (14) isimli kız çocuğu sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Sokak köpeğinin bacağını ısırdığı A.A.'nın çığlık sesini duyan annesi, kızını köpeğin saldırısından kurtararak hastaneye götürdü. Hastanede tedavisi yapılan A.A. kuduz aşısı yapıldıktan sonra hastaneden taburcu edildi. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Okul yolunda sokak köpeğinin saldırdığı çocuk yaralandı - Son Dakika

Son Dakika

Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı

Altının kilogramı 447 bin liraya geriledi

Türk Sahil Güvenlik Botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti

İş makinesinin çarpıp başının üzerinden geçtiği talihsiz adam, feci şekilde can verdi

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak

Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak

3 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı, kocası "Yuvana dön" çağrısında bulundu