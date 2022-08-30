Bolu'da köpeğini aracına bağlayarak metrelerce sürükleyen kişiye para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da köpeğini aracına bağlayarak metrelerce sürükleyen kişiye para cezası

30.08.2022 11:45
Bolu'da köpeğini aracına bağlayarak metrelerce sürükleyen kişiye para cezası

Bolu'da köpeğini aracına bağlayarak metrelerce sürüklediği belirlenen sürücüye 2 bin 43 lira idari ceza uygulandı, hakkında adli işlem başlatıldı.

Bolu'da köpeğini aracına bağlayarak metrelerce sürüklediği belirlenen sürücüye 2 bin 43 lira idari ceza uygulandı, hakkında adli işlem başlatıldı.

Merkeze bağlı Hamzabey köyünde yaşayan R.B'nin köpeğini aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediğini görenler, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, R.B'yi durdurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hakkında adli işlem başlatılan R.B'ye 2 bin 43 lira idari ceza uygulandı.

YORUMLAR
500
Yayla bayramlarında güreşle tanışan itfaiyeci, Avrupa ve dünya şampiyonu oldu Yayla bayramlarında güreşle tanışan itfaiyeci, Avrupa ve dünya şampiyonu oldu Bolu'da kamyona çarpan tırın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı Bolu'da kamyona çarpan tırın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da köpeğini aracına bağlayarak metrelerce sürükleyen kişiye para cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
10:37 Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı
10:18 Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı
10:10 Adana'da 5 yaşındaki kızı kaçıran bir kişi, üstüne 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alsa da kurtulamadı! Zanlıdan tepki çeken savunma
10:08 Dudak uçuklatan servet! Hintli milyarder dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sıraya yükseldi
09:38 Vali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu 30 Ağustos nedeniyle Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 11:45:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da köpeğini aracına bağlayarak metrelerce sürükleyen kişiye para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement