Bolu'da köpekler hayvan barınağında ölüme terkedildi - Son Dakika
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Bolu'da köpekler hayvan barınağında ölüme terkedildi

04.03.2022 00:57
Bolu'da köpekler hayvan barınağında ölüme terkedildi

Bolu'nun Gerede ilçesinde barınakta açlığa ve soğuğa terk edilen sokak köpeklerinin içler acısı durumu hayvanseverler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde barınakta açlığa ve soğuğa terk edilen sokak köpeklerinin içler acısı durumu hayvanseverler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Köpeklerin bazılarının öldüğü, bazılarının ise ölmek üzere olduğu görüldü.

Bolu'nun Gerede ilesinde sokak köpeklerinin konulduğu barınağa giden hayvanseverler onlarca köpeğin içler acısı haliyle karşılaştı. Kar yağışı altında ve çamurların içinde bırakılan köpekler, kulübe sayısının az olması sebebiyle dışarıda kalarak adeta ölüme terk edilmiş durumda. Barınağın içine atılan tavuk ölüleriyle beslenen köpeklerden bazıları hayatlarını kaybederken, bazılarının ise ölmek üzere olduğu görüldü.

Kulübeye boynu sıkışan bir köpeğin boğularak öldüğünü gören hayvanseverler duruma büyük tepki göstererek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinden müdahalede bulunmalarını istedi. Hayvanseverlerin kaçak olduğunu iddia ettiği köpek barınağının karşısında bulunan çöplükteki onlarca ölü köpek de vatandaşlar tarafından görüntülendi. - BOLU

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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Barınaktaki hayvanlar, çamur içinde görüntülendi (2) Barınaktaki hayvanlar, çamur içinde görüntülendi (2)

Gerede, Köpek, Bolu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da köpekler hayvan barınağında ölüme terkedildi - Son Dakika


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