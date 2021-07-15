Bolu'da Mudurnu ilçe merkezine inen karaca yavrusu, köpeklerden korktuğu için girdiği demirci dükkanında yakalandı.
Ormanda yolunu kaybederek Mudurnu ilçe merkezine inen karaca yavrusu, sokak köpeklerinden korktuğu için Demirciler Çarşısı'ndaki dükkana girdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri karacayı yakaladı.
Sağlık kontrolünün ardından ormanlık alana götürülen karaca yavrusu, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bolu'da köpeklerden korkarak demirci dükkanına giren karaca yavrusu doğaya bırakıldı - Son Dakika