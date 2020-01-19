Bolu'da, köprüden uçan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, köprüden uçan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü - Son Dakika

Bolu'da, köprüden uçan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü

44 dakika önce

Bolu'da, D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktıktan sonra 4 metre yükseklikteki köprüden uçarak duvara çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Bolu'da, köprüden uçan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, System.String[]

Bolu'da, D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktıktan sonra 4 metre yükseklikteki köprüden uçarak duvara çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Kuruçay mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 14 AAP 967 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikteki Kuruçay Köprüsü'nden aşağı uçtu. Köprüden uçtuktan sonra alt geçidin istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde sıkışan Sabri Sadıç ve Eray Acar isimli gençlerin olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin güvenlik çemberine aldığı kaza yerine gelen Sadıç ve Acar'ın yakınları sinir krizleri geçirdi.


Sadıç ve Acar'ın cansız bedenleri, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

D-100 Karayolu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
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