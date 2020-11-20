Bolu'da, korona virüs kafe ve restoranlara kepenk kapattırdı - Son Dakika

Bolu'da alınan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlar kepenk kapattı. Kapanan bir işyerinin çalışanları üzüntülerini birbirlerine sarılarak gidermeye çalıştı.

Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kafe ve restoranlar saat 20.00 itibariyle faaliyetlerini durdurdu. Faaliyetleri durdurulan işyerleri dışarıda bulunan masa ve sandalyelerini toplayarak kepenk kapattı. Kararın uygulamaya girmesiyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan işyerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde açık bulunan işyerlerinin faaliyetlerini sonlandırması konusunda uyarı yapıldı.

Kentin en işlek yerlerinden birisi olan ve 'Kafeler Sokağı' olarak bilinen Börekçiler Sokak'taki bir kafenin faaliyetini sonlandırdığı dakikalarda kafe çalışanı 2 genç kız üzüntülerini birbirlerine sarılarak gidermeye çalıştı. Masa ve sandalyelerini toplayan işyerleri kepenk kapattı. - BOLU