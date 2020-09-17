Bolu'da korona virüs tedbirlerine uymayanlara 21 bin 980 lira ceza - Son Dakika

Bolu'da korona virüs tedbirlerine uymayanlara 21 bin 980 lira ceza

Bolu'nun Gerede ilçesinde artan korona virüs vakaları nedeniyle yapılan geniş çaplı denetimde kurallara uymayanlara toplam 21 bin 980 lira para cezası kesildi.

Bolu'da korona virüs tedbirlerine uymayanlara 21 bin 980 lira ceza, System.String[]

Bolu'nun Gerede ilçesinde artan korona virüs vakaları nedeniyle yapılan geniş çaplı denetimde kurallara uymayanlara toplam 21 bin 980 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesinde özellikle şehir dışından gelen vatandaşlarla temas nedeniyle artan korona virüs vak'aları nedeniyle güvenlik, sağlık ve gıda konularında görevli 77 personelle geniş çaplı denetim yapıldı. Gerede'de, 66 iş yeri, 6 mesire alanında yapılan denetimlerde ve 40 araç kontrolünde,21 şahsa maske kuralını ihlalden 18 bin 800 lira,1 dinlenme tesisi işletme sahibine hijyen kurallarına aykırı hareket etmekten 3 bin 180 lira idari para cezası kesildi. - BOLU

Para Cezası, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu'da korona virüs tedbirlerine uymayanlara 21 bin 980 lira ceza - Son Dakika

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