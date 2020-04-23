Bolu'da korona virüsü yenen 5 kişi taburcu edildi - Son Dakika

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Bolu'da korona virüsü yenen 5 kişi taburcu edildi
6 saat önce
Bolu'da korona virüsü yenen 5 kişi taburcu edildi Bolu'da korona virüs tedavileri tamamlanan 1'i sağlık personeli olmak üzere 5 kişi, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Bolu'da korona virüsü yenen 5 kişi taburcu edildi
BOLU - Bolu'da korona virüs tedavileri tamamlanan 1'i sağlık personeli olmak üzere 5 kişi, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Bolu'da, 1'i sağlık personeli olmak üzere 5 kişi kuru öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Gerede Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servislerine başvurdu. Vatandaşların korona virüs belirtileri taşıması testleri yaptırıldı. Yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine 5 vatandaşın da tedavisine başlandı. Yaklaşık 14 gün süren tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından 5 vatandaşa yapılan korona virüs testleri negatif sonuç verdi. Korona virüsü yenen 5 vatandaş, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Taburcu olan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına "İyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:48 Kaynak: İHA
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