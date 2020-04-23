Bolu'da, korona virüsü yenen doktor ve hemşire taburcu edildi - Son Dakika

Bolu'da, korona virüsü yenen doktor ve hemşire taburcu edildi

BOLU - Bolu'da, tedavileri tamamlanarak korona virüsü yenen doktor ve hemşire, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Bolu'da hemşire Senanur Duman ve aile hekimi doktor Uysan Öztürk (32), yüksek ateş ile kuru öksürük şikayeti ile hastaneye gitti. Belirtileri taşımaları üzerine kendilerine test yaptıran doktor ve hemşirenin sonuçları pozitif çıktı. Hastaneye yatırılan 2 sağlık çalışanının tedavilerine hemen başlandı. Yaklaşık 14 gün süren tedavinin ardından Senanur Duman ve Uysan Öztürk'e tekrar korona virüs testi yapıldı. Test sonuçları negatif çıkan doktor ve hemşirenin hastaneden çıkış işlemleri başlatıldı.

Korona virüsü yenen sağlık çalışanları, mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Doktor Uysan Öztürk ise hastaneden çıkarken göğsüne astığı "Kanatsız beyaz melekler var olun" ve "Siz varsanız, hepimiz varız" yazılı kağıtlarla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.