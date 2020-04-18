Bolu'da korona virüsü yenen yaşlı çift yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Bolu'da korona virüsü yenen yaşlı çift yaşadıklarını anlattı

80 yaşındaki Sare Ulus:

"Bol bol dua ettim ve Kuran okudum"

"Eşimin üzüntüsünden de hasta oldum"

BOLU - Bolu'da, korona virüs tedavilerinin ardından taburcu edilen Sare ve Osman Ulus çifti, evlerinde karantina sürecine devam ediyor. Hastanede hem kendisine hem de eşine bakan Sare Ulus, "Bize çok iyi baktılar. Bütün hastalara şifa olsun diye Kuran okudum" dedi.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde yaşayan Osman Ulus ve Sare Ulus çifti, İstanbul'da yaptıkları ziyaretin ardından yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti. Ulus çiftinin yapılan muayenelerinde korona virüs şüphesi gören sağlık ekipleri test yaptı. Yaşlı çiftin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine Osman ve Sare Ulus tedavi altına alındı.

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 gün boyunca tedavi gören Ulus çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen korona virüsü yendi. Yapılan son testleri negatif çıkan yaşlı çift tedavi gördükleri hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edilerek 14 gün boyunca karantinada kalacakları evlerine gönderildi.

"Nasıl olduğunu anlayamadım"

Sare Ulus, "Birden birde ateşlendik. Kendim de nasıl olduğunu anlayamadım. Bir gecenin içinde hastalandık. Ambulans geldi. Hastaneye yatırdılar. Allah razı olsun. Bize çok baktılar. İğnemizi, hapımızı, serumumuzu verdiler. Allah'a şükür hastalığımız çok şiddetli olmadı. 2 akşam sıkıntım oldu. Hastaneye gittiğimiz akşam ateşimizi düşürdüler. Sonra da çok sıkıntımız olmadı" dedi.

"Aklım hep ondaydı"

Daha önce geçirdiği rahatsızlıktan dolayı tek başına ihtiyaçlarını göremeyen eşi için çok endişelendiğini ifade eden Sare Ulus, "Bizi ayrı yatırdılar. Eşim ihtiyacını göremiyor. Suyu alamıyor, hapını alamıyor. Onun üzüntüsünden ben hasta oldum. Hep aklım ondaydı. Sonra ikimizi biraraya getirdiler. Kolumda serumla kalktım onun ihtiyacını da görmeye" şeklinde konuştu.

"Elimizden gelen birşey yok"

Tedavi sürecinde diğer hastaları da düşünen Ulus, "Allah devletimizi, milletimizi, ordumuzu tez kurtarsın. Herkesi kurtarsın. Allah'tan şifa istesinler. Bizim elimizden gelen birşey yok. Gece gündüz dua ettim.Bütün hastalara şifa olsun diye her akşam Kuran okudum" ifadelerini kullandı.