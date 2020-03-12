Bolu'da "koronavirüs fırsatçılığı"na denetim - Son Dakika
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Bolu'da "koronavirüs fırsatçılığı"na denetim

6 saat önce

Bolu'da, koronavirüs nedeniyle kolonya, gıda ve dezenfekte ürünlere artan talepten dolayı fiyat etiketi denetimi yapıldı.

Bolu'da

Bolu'da, koronavirüs nedeniyle kolonya, gıda ve dezenfekte ürünlere artan talepten dolayı fiyat etiketi denetimi yapıldı.

Zabıta ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü yetkililerince il genelinde artan talepten dolayı maske ve dezenfekte ürünleri ile gıda ürünlerinde fırsatçılık yaparak fiyat yükselten, market ve bakkallarda fiyat etiketleri denetlendi.

Denetimler kapsamında marketlere gelen ekipler, başta kolonya olmak üzere dezenfekte ve gıda ürünlerinin fiyatlarının değişim tarihleri ile alış faturalarını kontrol etti.

Türkiye'de ilk kez bir kişide görülen koronavirüs vakasından dolayı belediye zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlilerinin dezenfekte, diğer sağlık ürünleri ve gıda ürünlerinde fahiş fiyatlara maruz kalmaması için harekete geçildiği bildirildi.

Ayrıca, ekiplerin Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen Haksız Fiyat Artışı (HFA) bildirim uygulaması ile Alo 175 Tüketici Danışman Hattına yapılan şikayetler doğrultusunda da denetim yapacağı öğrenildi.

Zabıta, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:56 Kaynak: AA
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