Bolu'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Bolu'da koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bolu'da 26 kişiden numune alınmış olup 24'ü negatif (temiz) çıkmıştır.

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Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bolu'da 26 kişiden numune alınmış olup 24'ü negatif (temiz) çıkmıştır. 2 numunenin sonucu beklenmekte." dedi.

Vali Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede kapsamında muhtemel vakalara karşı Bolu'da her türlü tedbirin alındığını, referans hastanesinin belirlendiğini, hastalığın herhangi bir yerde görülmesi durumuna karşı sağlık personelinin eğitildiğini, hastane ve yurt karantina hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Sağlık Müdürlüğünce Bolu'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına ve STK'lara COVID-19 ve hijyen eğitimleri verildiğini aktaran Vali Ümit, "Tüm illerde olduğu gibi ilimizde bulunan hastanelerde de yoğun bakım ve palyatif servis ziyaretleri kaldırılmıştır. Diğer servislerde ise 19.00-20.00 saatleri arasında her hasta için tek ziyaretçiye izin verilmekte." ifadelerini kullandı.

Vali Ümit, yurt dışından yeni dönenlere 14 gün kuralına mutlaka uymaları konusunda ricada bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Lütfen ziyaretçi kabul etmesinler çünkü sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez. Yurt dışından gelmiş olmasına rağmen herhangi bir sebeple kurumlarımıza bilgi vermeyen şahıslar da Sağlık Müdürlüğümüz tarafından araştırılarak takip edilmektedir. Bulunduklarında usulüne uygun olarak kontrol altına alınmaktadırlar. Bu çerçevede bugüne kadar toplam 235 kişi kontrol altına alınmıştır.

Sağlık Müdürlüğümüzce umre ziyaretinden veya yurt dışından gelen tüm vatandaşlarımızın günlük tıbbi takipleri yapılmaktadır. Bolu'da 26 kişiden numune alınmış olup 24'ü negatif (temiz) çıkmıştır. 2 numunenin sonucu beklenmekte. Vatandaşlarımızın koronavirüs salgını ile ilgili sorularına cevap vermek üzere ALO 184 SABİM Hattı'nın yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 0374 217 61 91 numaralı hat da 24 saat esasına göre hizmet vermeye başlamıştır."

Vali Ümit, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge gereğince ülke ve il genelindeki umuma açık yerlerin faaliyetlerinin salgın riski sebebiyle geçici süreyle durdurulduğunu, virüsle mücadelede ihtiyaç olabilecek sağlık malzemeleri ilaç ve koruyucu ekipmanlarla ilgili fahiş fiyat uygulama ihtimallerine karşı valilikçe gerekli fiyat kontrollerinin yaptırıldığını bildirdi.

Toplumda süreci fırsata çevirmek isteyen kötü emelli fırsatçıların her zaman çıkabileceğini hatırlatan Vali Ümit, "Müessif bir olayla karşılaşılmaması için vatandaşlarımız dikkatli olmalıdırlar. Koronavirüsle mücadele için geldiğini söyleyenlere kimlik sorulmadan asla kapı açılmamalıdır. Şüpheli durumlar güvenlik güçlerimize bildirilmelidir." açıklamasında bulundu.

Koronavirüs, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:04 Kaynak: AA

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