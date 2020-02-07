Bolu'da 'koronavirüs' şüphesiyle hastaneye başvuran kişide hastalık çıkmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da 'koronavirüs' şüphesiyle hastaneye başvuran kişide hastalık çıkmadı - Son Dakika

Bolu'da 'koronavirüs' şüphesiyle hastaneye başvuran kişide hastalık çıkmadı

6 saat önce

BOLU'da, Çin'den 1 hafta önce gelen ve yüksek ateş ile öksürük nedeniyle 'koronavirüs' şüphesiyle hastaneye başvuran F.İ.'den alınarak Ankara'ya gönderilen test sonuçları negatif çıktı.

Bolu'da 'koronavirüs' şüphesiyle hastaneye başvuran kişide hastalık çıkmadı, System.String[]

BOLU'da, Çin'den 1 hafta önce gelen ve yüksek ateş ile öksürük nedeniyle 'koronavirüs' şüphesiyle hastaneye başvuran F.İ.'den alınarak Ankara'ya gönderilen test sonuçları negatif çıktı. Hasta taburcu edildi.

Yaklaşık 1 hafta önce Çin'den Bolu'ya gelen yüksek lisans öğrencisi F.İ., yüksek ateş ve öksürük şikayetleri nedeniyle 'koronavirüs' şüphesiyle önceki gün Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Sağlık Bakanlığı'nın genel prosedürü nedeniyle F.İ., tedbir amaçlı temassız özel odaya alındı. F.İ.'den alınan ilk örneklerde 'koronavirüs' şüphesi bulunmadığı tespit edilerek, üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konuldu. Ancak F.İ.'den tedbir amaçlı örnek alınarak, Ankara'ya gönderildi.

Ankara'ya gönderilen testlerin sonuçları çıktı. F.İ.'de hastalık bulgusuna rastlanmadı. Hasta taburcu edildi. Bolu Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat tarihinde Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne Çin Halk Cumhuriyeti'nden ülkemize bir hafta önce giriş yapması ve üst solunum yolu enfeksiyonu şikayeti bulunması sebebiyle yatırılan ve tedbir amaçlı kontrol altına alınan vatandaşımızın, Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı rehber çerçevesinde Bakanlığımız referans laboratuvarına gönderilen tetkiklerinde Coronovirüs saptanmamıştır. Genel durumunun iyi olması ve ek tedavi gereksinimi olmaması nedeniyle vatandaşımız taburcu edilmiştir."


Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:49 Kaynak: DHA
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