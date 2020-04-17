Bolu'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 5 Nisan tarihinde başlatılan en işlek 2 caddeye giriş kısıtlaması 15 gün uzatıldı.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Pandemi Kurulunun önerileri doğrultusunda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, salgının yayılmasını engellemek amacıyla bazı yeni tedbirler alındığı bildirildi.

Toplantıda, fiziksel temas ve hava yoluyla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte insan sayısı tüm dünyada hızlı şekilde yükselen koronavirüs salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının, hayati derecede önem gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, Bolu'da, sosyal hareketliliği azaltmak ve pandemi yayılım hızını düşürmek için alınan tedbirler kapsamında yayaların daha fazla bulunduğu en işlek caddelerden olan İzzet Baysal Caddesi ve Cumhuriyet Caddelerinde uygulanan, işi olanların giriş çıkış yapmasına müsade edilmesi, giriş çıkış yapanların mutlak surette maske takmalarının sağlanması, tedbirlerin uygulamanın fayda sağladığı ve sosyal hareketliliği azaltarak virüs bulaşını engellediği görüldüğünden 4 Mayıs tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere vatandaşların uyumunu teşvik etmek için kolluk araçları ve cami gibi usullerle yapılan anonsların bu sürece önemli katkısı olduğunun da görüldüğü belirtilen açıklamada, belediye hoparlörü, camiler ve kolluk kuvvetlerinin araçlarından yapılan anonsların, 'Kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim.' şeklinde günde 5 defadan az olmaması, kolluk araçlarından ise sürekli tekrarlanacak bir sistematikle yapılmasına karar verildiği ifadelerine yer verildi.