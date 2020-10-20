Bolu'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı, Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu'nda Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında yapılan toplantıya, vali yardımcısı Çağlayan Kaya, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ile İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi üyelerinin katıldığı belirtildi.

Toplantıda, koronavirüsle mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair takip, denetim ve uyarı ekseninde mevcut durumun analiz edildiği, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelge doğrultusunda alınacak yeni tedbirlerin değerlendirildiği kaydedildi.

Salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların, bilhassa yerel yönetimlerin takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususların görüşüldüğü toplantıda, denetimler, alınan tedbirlerle ilgili anons ve duyuruların etkinliği, temaslı bildiriminin daha etkin sağlanması ile HES uygulamalarının entegrasyonlarının görüşülerek karara bağlandığı bildirildi.