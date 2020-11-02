Bolu'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantina yurdunda 29 kişi kalıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği halde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yakalanan 29 kişinin tedavisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurdu'nda tedavisi devam ediyor.

Öte yandan Bolu Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarda zorunlu HES uygulaması başladı.