Bolu'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Bolu'da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatadaşların cuma namazına gidebilmeleri için sokağa çıkma kısıtlama saatlerinde düzenleme yapıldı.

Bolu İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Meclis kararları kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların 10.00-13.00, 20 yaş altı vatandaşların ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkmasına izin verildiği anımsatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşların ibadetlerini rahat şekilde yapabilmeleri için cuma gününe has olmak kaydıyla 65 yaş üzeri vatandaşların 10.00-14.00 saatlerinde 20 yaş altı vatandaşların ise 12.30-16.00 saatlerinde mesken dışında bulunmalarına izin verilmiştir."