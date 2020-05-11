Bolu'da koronavirüs tedbirleri ve trafik helikopterle denetlendi - Son Dakika

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentin giriş ve çıkışında jandarma ve polis ekipleri tarafından alınan önlemler ile araç trafiğine yönelik helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı Hava Grup Komutanlığından temin edilen Skorsky helikopter ile D-100 kara yolu kent merkezi giriş noktası ile Mengen ilçe yolu üzerinde jandarma ve emniyet trafik ekiplerince ortaklaşa denetim gerçekleştirildi.

Trafik denetimi ve Kovid-19 ile mücadele tedbirlerine yönelik oluşturulan asayiş-trafik kontrol noktaları havadan denetlendi.

Havadan trafik dentiminde, ağırlık, hız kontrolü, hatalı sollama gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen 6 araç sürücüne 4 bin 284 lira idari para cezası verilirken, 4 araç trafikten men edildi.