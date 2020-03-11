Bolu'da, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika

Bolu'da, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı

6 saat önce

Bolu'da, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçları korona virüsüne karşı belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Bolu'da, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı, System.String[]

Bolu'da, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçları korona virüsüne karşı belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.


Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye dahil pek çok ülkeye kısa sürede yayılan korona virüse (Kovid-19) karşı Bolu'da dezenfekte çalışması başlatıldı. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimi, kamuya açık olan park, cami, otobüs durakları, bankamatikler ve toplu taşıma araçlarında ilaçlama yaptı.


Ekipler, insanların yoğun olarak kullandığı kapalı duraklara da el dezenfeksiyon aparatları yerleştirdi. Çalışmaların aralıklarla kent merkezinde devam edeceği öğrenildi. - BOLU

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:25 Kaynak: İHA
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