Bolu'da koronavirüse karşı ilaçlama - Son Dakika
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Bolu'da koronavirüse karşı ilaçlama

6 saat önce

Bolu'da koronavirüse karşı ilaçlamaBOLU Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Bolu'da koronavirüse karşı ilaçlama

BOLU Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüse karşı Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilaçlama çalışması yaptı. Müdürlüğün ilaçlama birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ortak kullanım alanları olan parklar, otobüs terminali, durak, bankamatikler ve camilerde ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca bu çalışmaların yanı sıra otobüs duraklarına da dezenfektan yerleştirildi.

Bolu'da koronavirüse karşı ilaçlama

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:10 Kaynak: DHA
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