Bolu'da, koronavirüsü yenen 2 kişi alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Bolu'da, koronavirüsü yenen 2 kişi alkışlarla taburcu edildi

BOLU'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan Cemil Koç(39) ve Berat Aydın(16) sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Bolu'da yaşayan Berat Aydın ve Cemil Koç, 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs testleri pozitif çıkan Koç ve Aydın, Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Tedavi sürecinin ardından sağlıklarına kavuşan Berat Aydın ve Cemil Koç, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, "Müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanemizden korona tedavisinden iki hastamız daha şifa ile taburcu oldular. Diğer tüm hastalarımıza şifa diliyor, tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.