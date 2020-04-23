Bolu'da koronavirüsü yenen 5 kişi alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Bolu'da koronavirüsü yenen 5 kişi alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
BOLU'da, aralarında sağlık çalışanı ile ailesinin de bulunduğu 5 kişi koronavirüsü yenerek, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.
BOLU'da, aralarında sağlık çalışanı ile ailesinin de bulunduğu 5 kişi koronavirüsü yenerek, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.
Bolu'da aralarında sağlık çalışanı ve ailesinin de bulunduğu 5 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle 2 farklı hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde yapılan testlerinde koronavirüs testleri pozitif çıkan hastalar tedaviye alındı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Murat Karaçengel ile Semra Özhan ile Gerede Devlet Hastanesi'nde yatan sağlık çalışanı ile ailesindeki iki kişi 14 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. İyileşen 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastanelerden uğurlandı. Taburcu olan hastalar, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bolu'da toplam iyileşen sayısı böylece 25'e ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:32 Kaynak: DHA
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