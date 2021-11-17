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Bolu'da, Koru Otel'de kalan 60 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bolu'da, Koru Otel'de kalan 60 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

17.11.2021 08:42
Bolu'da, Koru Otel'de kalan 60 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu'da, Koru Otel'de seminer ve kamp için konaklayan 60 öğrenci akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da, Koru Otel'de seminer ve kamp için konaklayan 60 öğrenci akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı mevkiinde bulunan Koru Otel'de ara tatil dönemini değerlendirmek için gelen 60 özel okul öğrencisi akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı. Durumu ailelerine ve otel yetkililerine bildiren öğrenciler otele çağrılan ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere götürüldü. Öğrencilere hastanede yapılan tahlillerde gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasının ardından İl Tarım Müdürlüğü ekipleri otelde yemeklerden ve sudan numune aldı. Hastaneye götürülen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

AİLELER OTELDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Otelde kalan yeğeninin rahatsızlandığını öğrenerek hastaneye gelen Yeliz Varan, "Yeğenim seminer için gelmişti. 2 günlük programları vardı. Fakat bugün aldığımız haber üzerine akşam saatlerine mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi. Yaklaşık 60 öğrencinin burada olduğunu söylüyorlar. Otelin ciddi sorumsuzluğu. Otelden şikayetçi olduk. Çünkü gıda zehirlenmesi olarak belirttiler. Çocukların çoğu tavuk yediklerini söylüyorlar" dedi.

(Faruk Çidem/İHA)

Bolu'da, Koru Otel'de kalan 60 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bolu'da, Koru Otel'de kalan 60 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu'da, Koru Otel'de kalan 60 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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