Bolu'da alaca sansar görüldü - Son Dakika
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Bolu'da alaca sansar görüldü

04.09.2022 11:45
Bolu'da alaca sansar görüldü

Bolu'da koruma altında olan alaca sansara rastlandı.

Bolu'da koruma altında olan alaca sansara rastlandı.

Aladağ bölgesindeki Beşpınarlar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan Bolu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, orman içinde daha önce görmedikleri hayvanla karşılaştı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hayvan, bir süre sonra ormanda gözden kayboldu.

Görüntüleri izleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanın koruma altındaki alaca sansar olduğunu belirledi.

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Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da alaca sansar görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da alaca sansar görüldü - Son Dakika
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