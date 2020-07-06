Bolu'da kovalamaca sonucu yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Anadolu Otoyolu'nun kent merkezi yakınlarında durumundan şüphelenilen otomobil durdurulmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Otomobil, kovalamaca sonucu kısa sürede durduruldu.

Araçta bulunan Necati İ. (32) ile Adnan Y. (33) gözaltına alındı.

Ekipler tarafından otomobilde ve otoyol kenarında yapılan aramada 170 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Necati İ, "uyuşturucu madde ticari yapmaktan" tutuklandı, Adnan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.