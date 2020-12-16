Son dakika haberi... Bolu'da, Kovid-19 denetimi yapan polislere çiçekli destek - Son Dakika

Bolu'da bir grup vatandaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev yapan polislere destek amacıyla çiçek verdi.

Vatandaşlar, uygulama yaptıkları bazı yerlerde zaman zaman olumsuzluklarla karşılaşan polislere destek olmak için Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.

Burada konuşan Mahmut Alan, son günlerde televizyonlarda gördükleri polise yönelik mukavemet, tehdit ve hakaret görüntülerinden üzüntü duyduklarını belirterek, "Polisler bizim gözbebeğimiz. Böylesine bir hastalıkla mücadele ederken hem sağlıkçılarımız hem de polislerimiz ciddi anlamda mücadele ediyor. Şahsım, Bolu halkı ve Türk milleti adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Polis merkezi amiri Etem Çakır da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Halkımızın huzuru ve vatandaşımızın mutluluğu için 24 saat bu hizmeti aşk ve şevkle yapıyoruz." dedi.

Alan, daha sonra Çakır'a çiçek takdim etti.